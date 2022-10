Steeds meer elektrische bestelwagens de weg op

Ondernemers stappen steeds vaker met subsidie over op een elektrische bestelwagen. Het jaarlijkse beschikbare subsidiebudget voor de aanschaf van dergelijke voertuigen is sinds vandaag op. In totaal komen er via deze regeling dit jaar ruim 5.500 elektrische bestelwagens op de weg bij. In totaal was er € 22 miljoen beschikbaar. De subsidieregeling loopt tot en met 2025 en wordt ieder jaar opnieuw opengesteld. Voor 2023 stelt staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) € 33 miljoen beschikbaar.

Heijnen: “Dat deze subsidie nu op is, laat zien dat steeds meer ondernemers de overgang willen maken naar emissieloos rijden. Ik vind dat een positief signaal. Voor nog niet alle ondernemers is elektrisch rijden nu al aantrekkelijk, maar je ziet het steeds meer. De post, een pakketje, de boodschappen, steeds vaker rijden stille en schone bestelbussen door de straat. Dat is echt vooruitgang en dat gaan we de komende jaren doorzetten.”

Ondernemers stappen over op elektrisch rijden

Nederland werkt toe naar een mobiliteitssector zonder uitstoot. Onze inzet is om in 2030 de uitstoot van alle sectoren tezamen met ten minste 55% gereduceerd te hebben ten opzichte van 1990. Schoon vervoer helpt dat doel te bereiken. Een elektrische bestelwagen is daar een voorbeeld van. Het kabinet wil ondernemers helpen over te stappen, bij voorkeur op het moment dat ze toch al van plan waren om een ander voertuig te kopen. Ondernemers kunnen rekenen op een financiële tegemoetkoming bij de aanschaf van een elektrisch voertuig. Door subsidie en belastingvoordelen kunnen ze, afhankelijk van de grootte van hun bedrijf, 40% tot 60% van de meerkosten van een elektrisch voertuig vergoed krijgen.

Meer bestelwagens in 2023

Met deze subsidie komen er dit jaar ruim 5.500 schone bestelwagens op de weg bij. Gemiddeld wordt er per auto ongeveer € 4.200 subsidie verstrekt. Het percentage nieuw verkochte bestelwagens dat emissieloos is, stijgt. Dit jaar gaat het om ongeveer 7%. In totaal rijden er in Nederland ruim 900.000 bestelwagens rond.

Op dinsdag 10 januari wordt de subsidieregeling voor 2023 opengesteld. Ook volgend jaar is het maximale bedrag per bestelwagen € 5.000. Totaal is in 2023 € 33 miljoen beschikbaar voor ondernemers die overstappen naar een elektrische bestelwagen. Dit geldt voor alle nieuwe bestelwagens, koop of lease.