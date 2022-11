Jaguar LandRover bundelt krachten met siliciumcarbide-halfgeleiders

Dankzij deze technologie krijgt de volgende generatie elektrische auto’s van Jaguar Land Rover efficiëntere aandrijflijnen en een grotere actieradius.

De samenwerking met Wolfspeed past in de Reimagine-strategie van Jaguar Land Rover, waarmee het in de jaren tot 2039 transformeert tot een netto CO2-neutrale onderneming – inclusief de productieketen, de producten en de bedrijfsvoering.

Geavanceerde technologie voor omvormers

Wolfspeed ontwikkelde deze geavanceerde siliciumcarbide-technologie specifiek voor de omvormer, die in elektrische auto’s stroom uit de accu naar de elektromotoren overbrengt. Vanaf 2024 zijn de eerste Range Rover modellen met deze geavanceerde technologie verkrijgbaar. Een jaar later is deze moderne techniek ook beschikbaar bij het vernieuwde, volledig elektrische merk Jaguar.

Het partnerschap bouwt voort op de succesvolle samenwerking van Wolfspeed en Jaguar TCS Racing in het ABB FIA Formula E World Championship. Het raceteam gebruikt de geavanceerde siliciumcarbide technologie om de efficiency en prestaties op het circuit te verhogen.