Het jaar 2022: keerpunt voor Alfa Romeo

Alfa Romeo sluit het jaar 2022 zeer positief af. Het merk levert een grote bijdrage aan de goede resultaten van Stellantis in dat jaar. Het jaar 2022 markeert voor Alfa Romeo dan ook een keerpunt, ook omdat Alfa Romeo afgelopen jaar zeer winstgevend heeft afgesloten. Zo is de Tonale in Nederland en daarbuiten nu al een succes. Daarbij is de aanzienlijk strengere kwaliteitscontrole duidelijk merkbaar. Het jaar 2022 zat vol spannende uitdagingen, maar Alfa Romeo kan terugkijken op prima verkoopcijfers. In Europa is een duidelijke groei te zien. De verkopen stegen er het afgelopen jaar met 22 procent ten opzichte van 2021, wat ook leidde tot een groter marktaandeel. Terwijl de markt die in zijn geheel juist met 11 procent is gekrompen ten opzichte van 2021. Op het gebied van nieuw geregistreerde auto’s laten ook veel individuele markten voor Alfa Romeo een sterke groei zien ten opzichte van 2021: Portugal +174%, Griekenland +163%, Frankrijk +101%, Nederland +84%, Spanje +28%, Duitsland +22%, Italië +22%, Oostenrijk +85%.

Wereldwijd zijn er ook opvallende resultaten geboekt. In het bijzonder vallen de prestaties in Turkije op, dat een van de snelst groeiende markten is voor Alfa Romeo. De verkopen zijn er verviervoudigd ten opzichte van 2021. In Azië is alleen de Stelvio al goed voor een aanzienlijke groei in verkopen van 25 procent.

Het jaar 2022 is vooral ook het jaar van de Tonale, de eerste geëlektrificeerde C-segment SUV die het begin vormt van de metamorfose die Alfa Romeo doormaakt. De Tonale is een mijlpaal voor het proces ‘van zero naar zero’, dat tot doel heeft om Alfa Romeo als snelste merk de transitie van nul geëlektrificeerde modellen (begin 2022) naar een volledig emissievrij modelaanbod in 2027 te laten doormaken. De Giulia en Stelvio, hoekstenen van het huidige Alfa Romeo-aanbod en pijlers voor het toekomstige productaanbod, kregen een vernieuwd design en vernieuwde technologie. Daarmee hebben deze modellen alles in huis om zich te vestigen als de benchmark in hun segmenten, zoals ze dat al doen sinds hun introductie.

Zoals Alfa Romeo al een aantal keer heeft vermeld, ligt de strategische focus sterk op het bieden van compromisloze kwaliteit. De eerste mijlpaal is een feit. In het onderzoek van het gerenommeerde Amerikaanse JD Power scoort Alfa Romeo een eerste plaats in de klanttevredenheidsindex.

2022 bood nog meer dan alleen goede verkoopcijfers. Ook het Alfa Romeo F1 Team boekte mooie resultaten in het begeerde wereldkampioenschap. Het eindigde op een zesde plaats in het constructeursklassement: het beste resultaat voor het team in het afgelopen decennium.

2023 wordt opnieuw een jaar vol uitdagingen, maar Alfa Romeo verwacht de stijgende lijn vast te houden met de ingezette koers en een sterke strategische aanpak. Waarbij voorop staat dat Alfa Romeo symbool blijft staan voor Italiaanse sportiviteit, een reputatie die het merk al sinds 1910 koestert.