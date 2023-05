Inschrijvingen nieuwe auto's EU: +28,8% in maart, marktaandeel batterij elektrisch 13,9%

In maart 2023 registreerde de EU-automarkt een aanzienlijke stijging van 28,8% in het aantal registraties van personenauto's, meer dan een miljoen eenheden (1.087.939). Alle grootste markten van het blok kenden vorige maand een groei met dubbele cijfers, met Spanje (66,1%) en Italië (40,7%) aan de leiding.

In het eerste kwartaal van 2023 zag de EU-automarkt een aanzienlijke toename van het aantal nieuwe auto-registraties, met bijna 2,7 miljoen verkochte exemplaren. Dit is een stijging van 17,9% ten opzichte van 2022, na solide resultaten in de eerste drie maanden. Van de vier belangrijkste EU-markten boekte Spanje (+44,5%) de grootste winst, gevolgd door Italië (+26,2%), Frankrijk (+15,2%) en Duitsland (+6,5%).

Brandstofsoorten van nieuwe auto's

In maart steeg het marktaandeel van hybride auto's aanzienlijk tot 24,3% en elektrische auto's op batterijen tot 13,9%. Ondanks de verschuiving naar duurzamere modellen behouden benzineauto's met 37,5% nog steeds het grootste marktaandeel.

Elektrische auto's

Vorige maand was de EU getuige van een aanzienlijke toename van nieuwe registraties van batterij-elektrische voertuigen (BEV's), die met maar liefst 58% toenamen tot 151.573 eenheden. Dit komt overeen met een marktaandeel van 13,9% en vertegenwoordigt een stijging van 2,5% ten opzichte van maart 2022 (11,4%). In de meeste EU-lidstaten werden twee- en driecijferige winstpercentages geregistreerd. Met name de op twee na grootste markt, Nederland, zag de omzet meer dan verdubbelen, met een stijging van 132,6%. Hierdoor steeg het cumulatieve aantal geregistreerde eenheden in het eerste kwartaal van 2023 met 43,2% tot 320.987.

Hybride elektrische voertuigen (HEV's) hadden in maart opnieuw een sterke maand, met een omzetstijging van 38,1% tot 264.694 eenheden. Deze groei was grotendeels te danken aan dubbelcijferige stijgingen in de vier belangrijkste markten van de EU, met name Spanje (+75,3%) en Italië (+47,8%). Bijgevolg bereikten HEV's een marktaandeel van 24,3%, een stijging met 1,6% ten opzichte van maart 2022 (22,7%).

Na een negatieve groei in de eerste twee maanden van 2023, boekte de EU-markt voor plug-in hybride voertuigen (PHEV's) in maart een bescheiden groei van 4,3% na verbeterde verkopen in drie van de vier grootste markten: Spanje (+80,1%), Frankrijk (+34,5%) en Italië (+23,1%). Omgekeerd daalde de Duitse markt met 38,5%. Ondanks stijgingen in een aantal belangrijke markten, verliest het totale marktaandeel van PHEV's in de EU terrein ten opzichte van andere voertuigsegmenten, met een daling van 1,6% van 8,8% in maart 2022 tot 7,2% in 2023.

Benzine- en dieselauto's

In maart 2023 groeide het aantal nieuwe registraties van benzineauto's in de EU aanzienlijk (+29,9%), wat nu een marktaandeel vertegenwoordigt van 37,5% (een stijging van 0,4% ten opzichte van maart 2022). Deze groei was voornamelijk geconcentreerd in vier belangrijke markten: Spanje (+82%), Italië (+45,5%), Frankrijk (+24,4%) en Duitsland (+22,8%). Als gevolg hiervan werden in het eerste kwartaal van 2023 bijna 1 miljoen benzineauto's verkocht, een stijging van 18,6% op jaarbasis. De EU-markt voor dieselauto's deed het in maart ook beter dan in 2022 (+11,8%), voornamelijk ondersteund door drie van de grootste markten van het blok: Italië (+38,2%), Spanje (+21,1%) en Duitsland (+7,8%) . Dieselauto's vertegenwoordigen echter slechts 14,5% van het marktaandeel van de EU, een daling van 1,1% ten opzichte van maart 2022.