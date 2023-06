Opel toont drie wereldpremiÉres tijdens IAA Mobility 2023 in MÜnchen

Het merk laat zien wat het nu en vooral in de toekomst in petto heeft voor geëlektrificeerde mobiliteit. Het drieluik geeft bovendien een voorproefje op het gebied van design van de volgende generatie modellen. De IAA Mobility in München vindt dit jaar plaats van 5 tot 10 september 2023.

Florian Huettl, CEO van Opel: “De meeste Opel-modellen zijn nu al geëlektrificeerd. Tegelijkertijd laten we met de plug-in hybrides van het nieuwe submerk GSe zien hoe dynamisch rijplezier en duurzaamheid naadloos samengaan. En dit is pas het begin op weg naar 2028, wanneer we in Europa een volledig elektrisch merk worden. Op de IAA Mobility in München laten we zien hoe Opel elektrische mobiliteit tastbaar maakt voor iedereen en nog geschikter voor dagelijks gebruik – en hoe de toekomst van ons merk eruit zal zien.”