Nieuwe aandrijflijn voor Dacia Duster en Bigster: hybride met LPG, 4×4 en automatische transmissie.

Dacia breidt het aanbod van aandrijflijnen voor de Duster en Bigster uit met de hybrid-G 150 4x4. Deze bi-fuel 4x4 LPG-hybride is efficiënt, veelzijdig en zuinig. De aandrijflijn combineert een 1,2-liter benzinemotor op de voorwielen met een vermogen van 103 kW (140 pk) met een elektromotor op de achterwielen die tot 23 kW (31 pk) levert. Samen zorgen ze voor een maximaal systeemvermogen van 113 kW (154 pk), met een koppel van 230 Nm voor de verbrandingsmotor en tot 87 Nm voor de elektromotor.

De verbrandingsmotor is gekoppeld aan een 6-traps automatische transmissie met dubbele koppeling en schakelflippers aan het stuur, terwijl de elektromotor is verbonden met een 2-traps overbrenging die ontkoppelbaar is van de achteras.

Deze 2-traps transmissie die is verbonden met de elektromotor is een primeur in dit segment. In de eerste versnelling levert deze een hoog koppel aan de achterwielen bij lage snelheden. Bij hogere snelheden zorgt de tweede trap van de transmissie voor een lager toerental van de elektromotor, zodat de sterke tractie op de achteras behouden blijft tot een snelheid van 140 km/u. De neutrale stand (koppeling ontkoppeld) elimineert wrijvingsverlies tijdens het rijden, wat zorgt voor een lager brandstofverbruik in de 2WD-modus.

De versnellingen van de 6-traps transmissie met dubbele koppeling kunnen worden bediend via schakelflippers, een primeur voor Dacia. Deze functie is bijzonder handig bij offroad-rijden, trekken van een aanhanger en bij rijden in bergachtig terrein.

Dankzij de elektromotor die is verbonden met de achterwielen en de 48V 0,84 kWh Li-ion-accu die zichzelf oplaadt tijdens het afremmen en regeneratief remmen, kan de aandrijflijn vaak volledig elektrisch functioneren. Tijdens stadsritten kunnen de Duster en Bigster hybrid-G 150 4x4 tot wel 60% van de tijd volledig elektrisch rijden.

Uniek op de markt: deze 4x4 bi-fuel hybride profiteert optimaal van de historisch lage LPG-prijs en dat zorgt voor aanzienlijke besparingen. Deze technologie verlaagt de gebruikskosten met tot wel 30% en de CO2-uitstoot met 20g in vergelijking met de huidige 4x4-variant met alleen een verbrandingsmotor.

Met twee brandstoftanks van elk 50 liter – één voor benzine en één voor LPG – biedt de Duster een actieradius tot 1.500 km (WLTP-cyclus) zonder te hoeven tanken.

Met de achterin geplaatste elektromotor biedt de vierwielaandrijving diverse voordelen:

• Twee overbrengingsverhoudingen om de rijomstandigheden in 4x4-modus van 0 tot 140 km/u te optimaliseren.

• Een ontkoppelbare aandrijving op de achterwielen om wrijving te verminderen en daarmee het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot te verlagen.

• Direct beschikbaar koppel zodra gripverlies aan de voorzijde wordt gedetecteerd.

• Verbeterde rijeigenschappen op én buiten de verharde weg.

Met deze aandrijflijn beschikken de Duster en Bigster over zes rijmodi voor elke situatie:

• Auto: schakelt automatisch tussen 2wd en 4wd.

• Eco: voor maximale brandstofefficiëntie dankzij wegrijden in volledig elektrische modus, schakelt naar 4x4 bij gripverlies.

• Snow: voor veiliger rijden in 4x4-modus op gladde wegen.

• Mud / Sand: continu geoptimaliseerde 4x4-modus voor losse ondergronden.

• Lock: voor offroad rijden op ruig terrein bij lage snelheden.

• Hill Descent Control: voor gecontroleerd afdalen met snelheidsstabilisatie tussen 4 en 30 km/u.

De hybrid-G 150 4x4 zorgt voor goede offroad-capaciteiten van de Duster en Bigster, terwijl het rijcomfort wordt verhoogd dankzij de automatische transmissie en de achterin geplaatste elektromotor. De nieuwe aandrijflijn is tegen het einde van het jaar te bestellen op de Duster en Bigster.

Vernieuwd interieur Dacia Duster

Gelijktijdig met de introductie van deze nieuwe aandrijflijnen krijgt de Duster een vernieuwd interieur met exclusieve bekleding en bijpassende afwerking in de journey-uitvoering. De bestuurdersstoel is nu voorzien van lendensteunverstelling. Voor de extreme-uitvoering zijn er nieuwe zwarte lichtmetalen velgen. Met de hybride-aandrijflijnen zijn beide uitvoeringen nu leverbaar met adaptieve cruise control, standaard bij journey en optioneel bij extreme.