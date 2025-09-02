ANWB: Na jarenlange stijging, deze zomer minder hulpvragen

De ANWB Alarmcentrale blikt terug op een opvallend andere zomer dan voorgaande jaren. Door een veranderend vakantiegedrag van Nederlanders, is er deze zomer voor het eerst sinds jaren een lichte daling van het aantal hulpvragen (-5%). Verder kampten vakantiegangers én auto's met extreme hitte.

De afname van het aantal hulpverzoeken lijkt het gevolg van meerdere factoren: zo gingen dit jaar minder Nederlanders op zomervakantie en kozen zij vaker voor bestemmingen buiten Zuid-Europa, zoals Scandinavië en Zwitserland. In deze koelere landen doen zich doorgaans minder hitte gerelateerde pechgevallen voor, wat mogelijk heeft bijgedragen aan de daling.

De zomer van 2025 werd gekenmerkt door extreme hitte en verwoestende bosbranden in Zuid-Europa. Vooral Frankrijk, Spanje, Portugal en Griekenland werden zwaar getroffen. Hoewel deze bosbranden lokaal tot extra hulpvragen leidden, lijkt de totale impact op het aantal meldingen bij de ANWB Alarmcentrale beperkt.

Minder meldingen, maar nog steeds piekdagen

Hoewel het totaal aantal calls en digitale meldingen met bijna 5% daalde, kende de Alarmcentrale op de drukste dagen nog steeds pieken van 15.000 meldingen. De top 5 landen waar de meeste pechmeldingen vandaan kwamen bleef gelijk aan vorig jaar, maar in alle gevallen was sprake van een daling:

1. Frankrijk -7%

2. Duitsland -5%

3. Italië -9%

4. België -4%

5. Spanje -3%

Opvallend is de stijging van pechmeldingen uit Zwitserland (+8%) en Scandinavië (+6%), wat duidt op een verschuiving in vakantiebestemmingen.

Meest voorkomende pechgevallen

Bij de ANWB Alarmcentrale komen tijdens de vakantieperiode duizenden meldingen binnen van autopech. Dit zijn de meest voorkomende problemen waarmee automobilisten onderweg te maken kregen:

1. Dashboardmeldingen

2. Startproblemen

3. Lekke band

4. Vermogensverlies

5. Lege accu

Naast de inzet van het grote garagenetwerk in Europa, reden ook 28 Nederlandse Wegenwachten in het buitenland. Door hun inzet konden zij zo’n 2.100 voertuigen ter plekke repareren, een duidelijke stijging ten opzichte van de 1.550 van vorig jaar.

Daarnaast werden ruim 6.100 pechgevallen telefonisch opgelost via PhoneFix. PhoneFix is een service van de ANWB waarbij technische specialisten, automobilisten telefonisch helpen om pechproblemen zelf op te lossen. In plaats van dat er meteen een wegenwacht langskomt, belt de pechklant met een expert die stap voor stap uitlegt wat er gedaan kan worden. Handig én tijdbesparend.

Ook heeft de ANWB Alarmcentrale meer dan 6.000 huurauto’s ingezet als vervangend vervoer. Net zoals vorig jaar zag de ANWB een stijging in het aantal campermeldingen.

Persoonlijke hulpvragen (letsel) tijdens vakantie

Op het gebied van personenhulp was het deze zomer juist 5% drukker dan vorig jaar. De meeste hulpvragen kwamen uit Turkije, Spanje en Frankrijk, gevolgd door Griekenland en Duitsland – waarbij Griekenland dit jaar Italië uit de top 5 verdrong. De meeste medische meldingen gingen over:

1. Buikklachten

2. Oorontsteking

3. Koorts

4. Overige ontstekingen

5. Kneuzingen en wonden

Intercontinentaal bleef Turkije koploper, gevolgd door Marokko, Indonesië, Thailand en Egypte. Opvallend is dat de Verenigde Staten dit jaar volledig uit de top 5 is verdwenen, terwijl Egypte juist een plek steeg. In totaal daalde het aantal intercontinentale hulpvragen met 1% ten opzichte van het hoogseizoen van 2024.

Ondanks de daling in het totaal aantal hulpverzoeken blijft de ANWB Alarmcentrale een onmisbare schakel voor reizigers in binnen- en buitenland. Met snelle hulp, slimme oplossingen en extra inzet van hulverleners in het buitenland konden enkele honderdduizenden vakantiegangers hun reis veilig vervolgen.

