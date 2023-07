1 op de 100 bedrijfsvoertuigen rijdt zonder schadelijke uitstoot

Op 1 januari 2023 was 1,2 procent van de bijna 1,2 miljoen bedrijfsvoertuigen emissieloos. Het aandeel emissieloze bedrijfsvoertuigen is in twee jaar tijd meer dan verdubbeld; op 1 januari 2021 bedroeg dit 0,5 procent. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Emissieloze voertuigen zijn voertuigen die tijdens het rijden geen schadelijke emissies uitstoten via een verbrandingsmotor. Hieronder worden volledig elektrisch aangedreven voertuigen, hybride elektrische voertuigen met waterstof of waterstofvoertuigen verstaan.

In Nederland waren op 1 januari 2023 bijna 14 duizend actieve, emissieloze bedrijfsvoertuigen geregistreerd. Hieronder vallen bestelauto’s, vrachtauto’s, trekkers voor oplegger en speciale voertuigen, zoals vuilniswagens, brandweerwagens, mobiele kranen en hoogwerkers.

Grootste deel emissieloze bedrijfsvoertuigen volledig elektrisch

Van de emissieloze voertuigen zijn er 13 925 volledig elektrisch aangedreven (FEV). Daarnaast stonden er 38 hybride voertuigen met elektriciteit als hoofdbrandstof en waterstof als nevenbrandstof (WHEV) en 2 voertuigen op waterstof geregistreerd.

Post- en koeriersdiensten relatief veel emissieloze voertuigen

De bedrijfstakken die in 2021 relatief de meeste emissieloze voertuigen hadden, zijn het openbaar bestuur en overheidsdiensten (5,7 procent) en de energievoorziening (3,2 procent).

Als binnen de bedrijfstakken wordt gekeken naar bedrijfsactiviteiten, blijken de post- en koeriersdiensten met 8,2 procent relatief veel emissieloze voertuigen te hebben. In absolute aantallen heeft de detailhandel (exclusief autohandel) de meeste emissieloze voertuigen: 1 750. Dit is 2,6 procent van alle voertuigen in gebruik in de detailhandel. Dit wordt gevolgd door de post- en koeriersdiensten met 1 660 voertuigen.