Subsidiepot ondernemers voor een elektrische bestelbus leeg

Het aantal elektrische bestelwagens stijgt stevig door. Dit jaar komen er, met subsidie, ruim 7.500 elektrische bestelbussen bij. Dat betekent dat het aantal elektrische bestelbussen in één klap met de helft gaat stijgen. En dat is mooi nieuws in aanloop naar 2025. Vanaf dan mogen steden zero-emissiezones in en rond hun stadscentra aanwijzen die zonder vervuilende uitlaatgassen bevoorraad worden. Bijvoorbeeld met elektrische bestelbussen.

Sinds gisteren is de subsidiepot voor ondernemers die over willen stappen op een elektrische bestelbus leeg. Omdat er meer subsidie was ligt het aantal toegekende aanvragen ruim een derde hoger dan in 2022. Dat betekent dat steeds meer ondernemers de overstap naar een elektrische bestelbus maken. Er zat dit jaar 33 miljoen euro in de pot.

Fijn voor ons allemaal

Staatssecretaris Heijnen: “Het is goed nieuws dat weer meer ondernemers overstappen. We zijn volop bezig met een grote omslag naar schoon verkeer in onze steden en dorpen. Zo’n 30 steden willen dat vanaf 2025 alle nieuwe bestelbussen en vrachtwagens in hun centra schoon rijden. Ik vind het heel verstandig dat ondernemers als ze dat kunnen daar nu op voorsorteren, nu de kans er is dat met subsidie te doen. En fijn voor ons allemaal; het is toch lekker als je pakketje in een stille en schone bestelbus wordt bezorgd.”

Overstap met subsidie

Elektrische bestelbussen zijn goedkoper in onderhoud en brandstof, maar duurder in de aanschaf. Daarom kunnen ondernemers tot en met volgend jaar subsidie krijgen als ze er eentje kopen. Het gemiddelde subsidiebedrag per bestelbus dit jaar ligt op 4500 euro. Kleinere ondernemers krijgen meer subsidie dan grotere. Daarnaast kunnen ondernemers belastingvoordelen krijgen bij de aanschaf van een elektrische bestelbus.

De verwachting is dat de aanschafprijs van een elektrische bestelbus in 2025 concurrerend is met die van een bestelbus op diesel of benzine. Daarom is 2024 het laatste jaar waarin ondernemers subsidie kunnen krijgen. Hoeveel subsidiebudget er in 2024 is wordt later dit jaar bekend, naar verwachting is dat meer dan het totale budget van 2023

Ondernemers in de stad

Vanaf 2025 mogen gemeenten een zero-emissie zone invoeren. In deze zone worden op termijn alleen bestelwagens en vrachtwagens toegelaten die geen uitlaatgassen uitstoten tijdens het rijden. Bijvoorbeeld elektrisch of op waterstof. Vanaf 2025 moeten alle nieuwe bestelbussen en vrachtwagens in deze zones schoon rijden, en eind 2030 allemaal. Dit geldt voor de timmerman, pakketbezorger en ook bijvoorbeeld voor de vrachtwagen die de winkel komt bevoorraden. Er zijn overgangsregelingen voor de nieuwere bestelbussen op diesel of benzine. Ook zijn er uitzonderingen voor voertuigen waarvoor nog geen elektrische of waterstofvariant bestaat, zoals marktkramen en circuswagens. Ook heeft het kabinet met de deelnemende gemeenten afgesproken geen onmogelijke zaken te vragen van ondernemers. Gemeenten kunnen ondernemers die met een goede reden worstelen met de overstap naar een schone bus of vrachtwagen daarom een ontheffing geven.

Inmiddels hebben 29 gemeenten aangekondigd een zero-emissiezone in te voeren en de verwachting is dat er meer zullen volgen. Dat is goed nieuws voor de schone lucht in stadscentra, en voor het klimaat. Op dit moment rijden er ruim 18.000 elektrische bestelwagens rond in Nederland. Met deze 7.500 nieuwe komt daar een flinke schep bovenop richting de ambitie om in 2025 50.000 bestelauto’s geëlektrificeerd te hebben.