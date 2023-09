Citroën zorgt voor een eenvoudiger aankoopproces

Nieuwe invulling van line‑up Citroën begrijpelijker en gebruiksvriendelijker voor klanten, resulteert in eenvoudiger aankoopproces. Nieuw modellengamma beperkt tot drie versies per model te weten YOU, PLUS en MAX, elk met maximaal vijf opties/pakketten

Citroën wijzigt per september 2023 de opbouw van de modellenline‑up dat zorgt voor een eenvoudiger aankoopproces, betere levertijden en gunstigere prijzen. Vanaf dan beperkt Citroën zich tot drie uitrustingsniveaus per model, elk met maximaal vijf optie/pakketten. Alles is dan gecentreerd rond de uitrustingsniveaus YOU, PLUS en MAX.



Citroën maakt met herziene uitrustingsniveaus en goed gedefinieerde optiepakketten het aankoopproces voor de klant eenvoudiger. Daarmee biedt het merk voor elke klant de juiste mobiliteitsoplossing en zijn de modellen zelfs voordeliger geprijsd. De vermindering van diversiteit – gebaseerd op een kleiner assortiment – zal ook leiden tot verbeterde levertijden. Deze aanpak is volledig in lijn met nieuwe consumentengewoonten, met name met de opkomst van een meer compacte digitale wereld en de wens van Citroën om te evolueren naar een eerlijker en evenwichtiger prijsbeleid in alle regio's.