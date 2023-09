Omzet auto- en motorbranche met een derde toegenomen

De auto- en motorbranche behaalde in het tweede kwartaal van 2023 vergeleken met een jaar eerder een omzetstijging van 33,7 procent. Dit is onder andere te danken aan de toegenomen verkoop van elektrische voertuigen, het wegwerken van backorders en prijsstijgingen. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het CBS.

De grootste omzetstijging in de auto- en motorbranche boekte deelbranche handel en reparatie van personenauto’s. Daar nam de omzet in het tweede kwartaal van 2023 vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder met 49,1 procent toe. Het is de grootste omzetstijging sinds 2005. Dit komt vooral door de groeiende verkoop van elektrische auto’s. Maar ook het uitleveren van nog openstaande orders en bestellingen, zogenoemde backorders, zorgde voor een omzetstijging.

Ook importeurs noteerden omzetstijging door uitleveren backorders

De importeurs van nieuwe personenauto’s meldden in het tweede kwartaal van 2023 een omzetstijging van 29,2 procent. Dit komt voor een deel omdat backorders werden uitgeleverd. Deze inhaalslag lijkt nu voorbij. De omzet van de zware bedrijfsautobranche groeide het tweede kwartaal met 15,8 procent—vooral omdat er meer elektrische autobussen werden verkocht.

Bij de gespecialiseerde reparatiebedrijven (11,4 procent), handel in auto-onderdelen (8,2 procent) en handel en reparatie in motoren (1,4 procent) nam de omzet ook door prijsstijgingen toe. Grondstofprijzen van onderdelen nemen toe en door een tekort aan occasions stijgt de prijs van tweedehands mortoren.

Ondernemersvertrouwen weer minder positief

Het ondernemersvertrouwen in de auto- en motorbranche was -10 aan het begin van het derde kwartaal van 2023. Aan het begin van het tweede kwartaal was het ondernemersvertrouwen nog -0,9.

Vergeleken met andere branches hebben ondernemers in de auto- en motorbranche minder vertrouwen. In het begin van het derde kwartaal van 2023 was het ondernemersvertrouwen over alle bedrijfstakken -8,3.