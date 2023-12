Jaguar TCS Racing betrekt nieuw hoofdkwartier in aanloop naar nieuw FIA Formula E-seizoen

Jaguar TCS Racing bereidt zich voor op seizoen 2024 van het ABB FIA Formula E World Championship. In het nieuwe hoofdkwartier gaat het succesvolle raceteam verder met ontwerpen, ontwikkelen en bouwen van de aandrijflijn voor de vier door Jaguar aangedreven Formula E-auto’s – die van Jaguar TCS Racing én van het Envision Racing-team, dat voor het tweede seizoen klant is van Jaguar.

Het nieuwe hoofdkwartier omvat een laboratorium waar het team Motor Generator Units (MGU’s) en omvormers bouwt – essentiële componenten van de aandrijflijn. Verder is er een werkplaats waar aan de Formula E-auto’s van Jaguar wordt gewerkt, een werkplaats waar onder meer transmissies, wielophangingen en koelsystemen worden opgebouwd en tal van andere ruimten voor specifieke werkzaamheden.

Dit wordt ook de thuisbasis van de ‘driver-in-the-loop’-simulator van het team. Daarin doen coureurs Mitch Evans en Nick Cassidy tests en bereiden zij zich voor op de races van 2024 – op zowel nieuwe als bestaande circuits die het kampioenschap komend seizoen bezoekt.

Tijdens het ABB FIA Formula E World Championship 2024 werken de technici van Jaguar TCS Racing ook op afstand vanuit de ‘controlekamer’ in het hoofdkwartier aan de Formula E-auto’s op het circuit. De ingenieurs zorgen voor de essentiële afstelling van de auto’s en ondersteunen hun collega’s op het circuit met de strategie.

De Formula E is en blijft dé high-performance-proeftuin voor hardware en software voor elektrische auto’s. Jaguar TCS Racing innoveert en ontwikkelt – in samenwerking met talrijke partners van wereldklasse – geavanceerde technologie om te strijden om de hoogste eer in het ABB FIA Formula E World Championship. Daarbij doen zij kennis en ervaring op die ze gebruiken om elektrische aandrijflijnen en software verder te verbeteren – ook voor productieauto’s. De innovaties en technologieoverdracht van Jaguar’s Formula E-auto’s komt uiteindelijk ten goede aan de elektrische modellen waarmee Jaguar vanaf 2025 een volledig elektrisch, modern, premium automerk is.

Om de ingebruikneming van het nieuwe hoofdkwartier te vieren, organiseerde Jaguar TCS Racing een exclusief evenement, waar het technische innovaties en baanbrekende materialen demonstreerde aan de hand van speciaal gemaakte kunstinstallaties. Het evenement werd geopend door James Barclay, Managing Director van JLR Motorsport en Jaguar TCS Racing Team Principal, en Judith Judson, CEO van Fortescue WAE. Bezoekers kregen een indruk van de faciliteiten, de technologie en het toegewijde team – essentiële facetten om een kampioensauto te ontwikkelen en in te zetten.

James Barclay, Managing Director JLR Motorsport en Jaguar TCS Racing Team Principal, zegt:

“Moving into our new technical headquarters is a significant milestone for Jaguar TCS Racing and it’s come at the perfect time. We are soon heading into the 2024 season of the ABB FIA Formula E World Championship where we will continue our pursuit of points, podiums and race wins. With our technical partner Fortescue WAE, this new facility provides a world-class platform for our talented team to thrive and engineer our future success in the pinnacle of electric motorsport. Innovations and technology that we will develop here in Kidlington for the race track will continue our race to road philosophy as we share the latest in electric vehicle breakthroughs with JLR to support our future production vehicles.”

Judith Judson, CEO van Fortescue WAE, zegt:

“We are delighted to be part of the new facility opening today and our continued partnership with the Jaguar TCS Racing team. Following the success of last year, we are looking forward to the new season, working from our all new, dedicated base in Kidlington with state-of-the-art equipment and a team committed to delivering on the track.”

Het ABB FIA Formula E World Championship 2024 begint op 13 januari 2024 in Mexico City.