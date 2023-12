Auto Review roept IONIQ 6 uit tot Auto van het Jaar 2023

Elektrische eigenschappen

Volgens het automagazine stak de elektrische Hyundai met kop en schouders boven de overige titelkandidaten uit. ‘De belangrijkste reden waarom de Hyundai IONIQ 6 onze Auto van het Jaar 2023 is, zijn z’n elektrische eigenschappen’, aldus Auto Review.

Tot 614 km rijbereik

De IONIQ 6 verscheen begin dit jaar op de Nederlandse markt. De volledig elektrische sedan is na de IONIQ 5 het tweede model van Hyundai’s nieuwe line-up-merk IONIQ, dat zich exclusief richt op volledig elektrische auto’s. Met zijn gestroomlijnde design, lage luchtweerstandscoëfficiënt van 0,21 en rijbereik tot 614 kilometer (volgens WLTP) is de IONIQ 6 een van de meest energiezuinige elektrische auto’s ter wereld. Daarnaast is de zeer rijke standaarduitrusting van de IONIQ 6 ongeëvenaard.

Geen SUV

‘Dat onze Auto van het Jaar elektrisch moest worden, daar waren we het snel over eens’, luidt het oordeel van Auto Review. ‘Hoe je het ook wendt of keert, EV’s hebben de toekomst. Maar bijna elke nieuwe elektrische auto is een SUV, compact dan wel groot. De Hyundai IONIQ 6 is dat niet. En alleen daarmee al verdient hij wat ons betreft bonuspunten. Toegegeven: het smaakgevoelige design van de Hyundai bracht ons even aan het twijfelen, maar het is in ieder geval origineel en niet inwisselbaar. En ook daar houden we van. Waar we ook dol op zijn, zijn fysieke knopjes en toetsen in het interieur. Die heeft de IONIQ 6 in overvloed.’

Slimme techniek: laden met 800 volt

De voornaamste reden waarom Auto Review de IONIQ 6 heeft uitgeroepen tot Auto van het jaar 2023, is zijn slimme techniek. De elektrische Hyundai profiteert optimaal van het in eigen huis ontwikkelde revolutionaire Electric-Global Modular Platform (E-GMP) voor EV’s. Deze architectuur maakt opladen met zowel 400- als 800-voltinstallaties mogelijk, waarbij laden met 800 volt standaard is. Slechts 15 minuten laden zorgt voor een extra actieradius tot 351 km. Bovendien heeft de IONIQ 6 een zeer laag energieverbruik: 13,9 kWh per 100 km (op basis van de WLTP-cyclus) voor de versie met de standaardbatterij (53 kWh), 18-inch wielen en banden en achterwielaandrijving.

Optimale luchtstroom

Die energie-efficiëntie dankt de IONIQ 6 niet alleen aan zijn innovatieve techniek, maar ook aan zijn gestroomlijnde design. Onder meer wielkastverkleiners, luchtstroomgeleiders aan weerszijden van de achterbumper, een diffuser onder de achterbumper en een elliptische achterspoiler dragen bij aan een optimale luchtstroom. Met een uitzonderlijk lage luchtweerstandscoëfficiënt van 0,21 is de IONIQ 6 een van de meest aerodynamische en energiezuinige EV’s op de markt.

Vehicle-to-Load-technologie (V2L)

Ook vermeldenswaardig: de IONIQ 6 is standaard uitgerust met Vehicle-to-Load-technologie (V2L). Daarmee kunnen elektrische apparaten onderweg en op locatie via de auto opgeladen worden. V2L is te gebruiken via een laadaansluiting onder de achterbank – voor het opladen van een laptop, smartphone en andere apparaten – of via een laadaansluiting aan de buitenzijde van de auto, bijvoorbeeld voor een elektrische fiets of scooter.

Veiligste grote familieauto

De IONIQ 6 heeft het afgelopen jaar al meer prestigieuze prijzen en onderscheidingen gewonnen. Zo werd de elektrische Hyundai bij de uitreiking van de 2023 World Car Awards door een onafhankelijke internationale jury van honderd autojournalisten uit 32 landen uitgeroepen tot 2023 World Car of the Year. En Euro NCAP kroonde de IONIQ 6 tot de veiligste grote familieauto. Van alle nieuwe auto’s die de crashtest van de onafhankelijke Europese veiligheidsorganisatie ondergingen, scoorde de volledig elektrische Hyundai de meeste punten – met name op het gebied van veiligheid voor volwassenen en kinderen.

Scherpe vanafprijs: 45.895,-

Tot slot prijst Auto Review de IONIQ 6 om zijn scherpe vanafprijs van € 45.895. Daarmee komt de IONIQ 6 in aanmerking voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Privérijders kunnen behalve in 2023 ook in 2024 profiteren van een overheidssubsidie van € 2.950 en daarmee is de IONIQ 6 al verkrijgbaar voor een zeer scherp bedrag.