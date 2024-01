Aziatische auto's het betrouwbaarst. Tesla-rijders het meest tevreden

Aziatische personenauto's vertonen de minste mankementen en zijn daarmee de meest betrouwbare auto's. Dat blijkt uit een onderzoek van 8 Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond. Maar Teslarijders zijn het meest tevreden over hun bolide.

De consumentenorganisaties vroegen 30.000 consumenten naar hun ervaringen met hun auto gedurende de hele periode dat die in hun bezit was. Daarbij vroegen ze welke mankementen zich hadden voorgedaan en hoe ernstig die waren.

Ook peilden de organisaties de algemene tevredenheid onder de automobilisten over onder meer de motorprestaties, uiterlijk, gemak en comfort van hun auto. En verder keken ze naar het brandstofverbruik.

Lexus

Qua betrouwbaarheid komen 8 van de 9 hoogst scorende merken uit Japan of Zuid-Korea. Lexus, het luxemerk van Toyota, staat op de eerste plaats en krijgt een 9,6. Op de tweede plaats staat Suzuki (9,0) gevolgd door Subaru (8,9). Smart, het enige Europese automerk, staat samen met Kia op een 5e plek.

Pas op de 10e plek komen andere Europese merken in beeld. BMW, Mini en DS Automobiles (afsplitsing van Citroën) delen die plek met de Japanse Mazda. Ze krijgen een 8 als rapportcijfer.

Onvoldoende

Onderaan de lijst bevinden zich veel Franse automerken. Hun cijfer wordt vooral naar beneden gehaald door de oudere modellen die regelmatig mankementen vertonen. Toch is er maar 1 onvoldoende. Die is voor Land Rover (4,8). De grote en relatief dure SUV’s laten hun bestuurders het vaakst in de steek. Op modelniveau vallen er meer onvoldoendes en gaat het laagste cijfer naar de Citroën C4 Grand Picasso (2013-2018). Deze krijgt een 3,8.

Elektrische kinderziektes

Voor het eerst is er ook voldoende data om een algemeen cijfer voor Tesla vast te stellen. Het automerk eindigt in de middenmoot, op plek 19 (van de 33). Elektrische auto’s hebben veel minder draaiende en daarmee mankementgevoelige onderdelen.

Maar de vaak compleet nieuwe modellen met nieuw ontwikkelde software leidt wel tot kinderziektes. Zo kampt Tesla’s Model S (tot bouwjaar 2018) regelmatig met een overbelaste geheugenchip. Ook de elektrische VW ID.3 vertoont meer mankementen dan de gemiddelde benzineauto van Volkswagen.

Tevreden

Een betrouwbare auto leidt niet automatisch tot een tevreden autorijder en andersom, zo blijkt uit het onderzoek. Eigenaren van Tesla, middenmoter qua betrouwbaarheid, zijn namelijk het meest tevreden. Ze roemen vooral de motorprestaties en de rijhulp- en veiligheidssystemen.

Alfa Romeo staat nog wat lager dan Tesla in de betrouwbaarheidslijst, maar ook Alfa-rijders zijn erg tevreden over hun auto. Het merk eindigt als tweede. Het uiterlijk van de auto’s speelt hierbij een grote rol. De derde plek is voor Lexus. Dit merk lijkt de koppositie qua tevredenheid vooral mis te lopen door de (meestal beperkte) bagageruimte.

Het onderzoek werd uitgevoerd door consumentenorganisaties uit België, Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal, Slovenië, Spanje en Tsjechië.