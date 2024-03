Ford Mustang Mach-E nu met SEPP-subsidie al vanaf € 41.350

De volledig elektrische Ford met Mustang-genen is nu al te bestellen met een consumentenadviesprijs van € 46.3001, inclusief kosten rijklaarmaken. Dit betekent dat de Mustang Mach-E met zijn fiscale waarde van € 44.8002 nu ook in aanmerking komt voor de SEPP-subsidie van € 2.950. Particuliere klanten kunnen nu, na aftrek van de SEPP-subsidie, al vanaf € 43.3501 inclusief kosten rijklaarmaken instappen in een riant uitgeruste Mustang Mach-E 72,6 kWh met een range van 470 km3.