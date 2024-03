Fiat Pandina viert de liefde voor de Panda en de uitbreiding van de productie in de fabriek in Pomigliano d’Arco, Zuid-Italië

Olivier François, FIAT Chief Executive Officer en Global Chief Marketing Officer van Stellantis, zei: “De nieuwe uitvoering Pandina is ook een eerbetoon aan de liefde van Italianen voor de Fiat Panda. ‘Pandina’ is eigenlijk de bijnaam die Italianen aan de auto hebben gegeven. Met trots presenteer ik deze bijzondere uitvoering. Ook kan ik nu aankondigen dat FIAT de Panda in ieder geval tot 2027 in Pomigliano d’Arco blijft produceren. Het liefdesverhaal van de Panda en Italië duurt dus nog enkele jaren voort, dankzij de investeringen waarmee we van het model de veiligste en technologisch meest geavanceerde Panda ooit hebben gemaakt. En er is nog een reden om de Panda in het zonnetje te zetten: FIAT heeft besloten de productie met zo’n 20% te verhogen om aan de vraag van klanten te voldoen. De Fiat Panda is en blijft marktleider in Italië en segmentleider in Europa. Het is ook de enige hybride auto van Stellantis in het A-segment.”