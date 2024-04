Vijfde generatie Scenic E-Tech electric van de band

Lucas heeft vanaf het moment dat hij in Douai werkt, deelgenomen aan de productie van elke Scenic-generatie. Hij was niet alleen getuige van de technologische vooruitgang van de opeenvolgende generaties, maar ook van de verbeteringen die werden aangebracht aan de werkposten en productiemethoden in de fabriek. Lucas vertelt over de evolutie van deze Franse industriële parel van Renault, die nog steeds dezelfde teamgeest weet te genereren als in zijn beginjaren.



Toen Franck Lucas in 1982 aan de slag ging in Douai, werkte hij als montageoperator in de werkplaats voor de voorbereiding van de dashboards van de Renault 11. Verscheidene functies later werkte hij mee aan de komst van Renault Megane, het nieuwe compacte model dat in 1995 de Renault 19 verving. Een jaar later werd de variant ‘Megane Scenic’ onthuld, de eerste compacte MPV ooit in Europa. Hij dankte zijn naam aan de concept-car S.C.E.N.I.C., die in 1991 werd voorgesteld. De afkorting stond voor het Engelse ‘Safety Concept Embodied in a New Innovative Car’. De eerste generatie Scenic werd onmiddellijk een succes. Uiteindelijk verkocht Renault bijna 2,8 miljoen exemplaren van het model. Als bevestiging van zijn succes won de auto in 1997 de prestigieuze titel ‘European Car of the Year’, een prestatie die de Scenic E-Tech electric 27 jaar later nog eens herhaalt met het winnen van de titel ‘Car of the Year 2024’