Ford vestigt wereldrecord en luidt daarmee verkoopstart in van nieuwe elektrische Ford Explorer

Onlangs brak avonturier Lexie Alford een nieuw record: zij is de eerste persoon die met een elektrische auto1 de wereld is rondgereden. Voor dit record gebruikte zij de nieuwe, volledig elektrische Ford Explorer. Tijdens de finale van Charge Around The Globe maakt Ford de prijzen en specificaties van de nieuwe Explorer bekend. Daarmee is de eerste EV die de wereld rondreed nu ook te bestellen voor klanten die zelf nieuwe avonturen willen beleven.

Onder begeleiding van een konvooi iconische Ford-modellen, hebben Lexie en de nieuwe Ford Explorer de finish van hun recordrit in de Franse badplaats Nice bereikt.

“Ford bouwt geen saaie auto’s”, zegt Jim Farley, CEO van Ford, aan de finishlijn. “De nieuwe Explorer belichaamt Fords unieke karakter, net als elke andere auto in dit fantastische konvooi. We zijn trots dat we nu de tweede, volledig elektrische personenauto toevoegen aan ons Europese portfolio. Klanten zullen trots zijn als er een Explorer op hun oprit staat.”

De buitengewone reis van Lexie Alford en de Explorer doorkruiste zes continenten, ging door 27 landen en besloeg meer dan 30.000 elektrisch afgelegde kilometers. Deze recordrit bewijst wat er allemaal mogelijk is met een elektrisch aangedreven voertuig, ondanks de lokale stroomstoringen in Afrika, het gebrek aan laadinfrastructuur in de Atacama-woestijn in Chili, de vele onverharde wegen, bergpassen en ijskoude weersomstandigheden.

“De reis van Lexie was de ultieme proefrit voor onze nieuwe Ford Explorer. Zij kreeg te maken met alle weersomstandigheden en wegcondities en moest bij elk denkbaar laadscenario een andere oplossing bedenken”, zegt Martin Sander, General Manager van Ford Model e Europe. “Lexie’s prestatie belichaamt de ‘can do’ mentaliteit van Ford. We hebben niet alleen een prachtige kans gegrepen om onszelf op de proef te stellen, maar ook de wereldwijde laadinfrastructuur. De recordrit bewijst wat je allemaal kunt doen met de nieuwe Explorer. We zijn verheugd dat onze klanten binnenkort zelf op avontuur kunnen gaan.”

De auto die Lexie gebruikte voor haar recordrit was een pre-productieversie van de nieuwe Ford Explorer. Tijdens de reis zijn verschillende laadoplossingen gebruikt, variërend van 2,2 kW wisselstroom stopcontacten tot krachtige snelladers met gelijkstroom en zelfs een mobiele accu.

Tijdens haar reis kon Lexie onder meer vertrouwen op de MegaConsole – waarin gemakkelijk drie 1,5-liter flessen opgeborgen kunnen worden – een verwarmbare bestuurdersstoel met massagefunctie en SYNC Move infotainment2 met spraakbediening en kantelbaar touchscreen. Deze voorzieningen worden standaard geleverd op zowel de Explorer als de Explorer Premium.

“Zo’n grote afstand afleggen, mensen uit zoveel verschillende culturen te ontmoeten en zoveel verschillende landen te doorkruisen, was een fantastisch maar ook loodzwaar avontuur.”, zegt Lexie, die het record ‘jongste persoon die alle landen ter wereld heeft bezocht’ al op haar naam had staan. “Het was een voorrecht dat Ford mij deze buitengewone auto heeft toevertrouwd, die de afgelopen zes maanden mijn huis is geweest.”

Klaar voor elk avontuur

De nieuwe Explorer is de eerste elektrische auto van Ford die ontwikkeld is en gebouwd wordt in de Ford fabriek in Keulen. Het model combineert Duitse technologie met een Amerikaanse uitstraling en kan tot 602 kilometer op een enkele batterijlading3 rijden.

Er is keuze uit twee aandrijfconfiguraties: achterwielaandrijving (RWD) en vierwielaandrijving (AWD). Beide versies maken gebruik van een lithium-ion nikkel mangaan kobalt (NMC) batterij die zich kenmerkt door een grote energiedichtheid, hoog vermogen en uitstekende prestaties in alle Europese klimaten, van Scandinavië tot het Middellandse Zeegebied.

De nieuwe Ford Explorer is geschikt voor snelladen met vermogens tot 185 kW, waarmee de batterij in circa 26 minuten5 van 10 tot 80% is op te laden. Bestuurders hebben met de FordPass app7 of via innovatieve Plug & Charge technologie toegang tot meer dan 600.000 laadpunten6 binnen het BlueOval Charge Network in heel Europa. Het netwerk bestaat uit snellaadstations van IONITY – een consortium waarvan Ford een van de initiatiefnemers is – en Allegro, waarmee Ford vandaag een samenwerkingsverband aankondigt voor de introductie van snellaadpunten bij Europese Ford Dealers.

Maar niet alleen het opladen van de batterij gaat snel en eenvoudig. De nieuwe Ford Explorer levert een vermogen tot 250 kW (340 pk) en accelereert daarmee in 5,3 seconden van 0-100 km/u – sneller dan een Ford Focus ST. Bovendien heeft de Explorer AWD een maximum trekgewicht van 1.200 kg8. De vloeiende elektrische voortstuwing zorgt voor ultiem raffinement – dat extra tot zijn recht komt door de luxueuze standaarduitrusting.

Behalve een gecombineerd laadvolume van 470 liter9, inclusief de 17-liter MegaConsole en afsluitbare My Private Locker in het interieur, beschikt elke Explorer over het SYNC Move2 connected infotainment, dat te bedienen is via een kantelbaar 14,6-inch touchscreen. Stuur- en stoelverwarming, een massagefunctie op de bestuurdersstoel en een draadloze telefoonlader zijn eveneens standaard10. Het innovatieve interieur omvat daarnaast ook sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en een stijlvolle soundbar waarmee draadloos via Android Auto of Apple CarPlay11 audio kan worden beluisterd.

De Explorer Premium voegt een B&O audiosysteem met tien luidsprekers toe aan de uitrusting, evenals sfeerverlichting. De kenmerkende led-koplampen met automatisch grootlicht worden bij de Premium ook verruild voor Dynamic Matrix led-koplampen met verblindingsvrij grootlicht.

Om het aankoopproces zo eenvoudig mogelijk te maken, een luxueuze specificatie te garanderen en elke Explorer-koper een overtuigende restwaarde te bieden, blijven de optionele extra’s beperkt tot een panoramadak12 – met een glaspaneel van meer dan een vierkante meter – en het Driver Assistance Pack13. Dit omvat onder meer een head-up display, 360-graden parkeercamera, nieuwe Assisted Lane Change technologie en een handsfree bediende achterklep voor toegang tot de 450 liter grote bagageruimte – handig wanneer de klant de handen vol heeft met boodschappen.

Bovenop alle reeds genoemde standaardvoorzieningen biedt de nieuwe Ford Explorer ook vijftien rijhulpsystemen, waaronder Intelligent Adaptive Cruise Control met Stop and Go13,14 en Clear Exit Warning, dat bij het openen van de portieren een ongeval met achteropkomende fietsers helpt te voorkomen.

Alle uitvoeringen zijn per direct te bestellen. Leveringen starten in september dit jaar, behoudens de Standard Range RWD die vanaf het eerste kwartaal 2025 geleverd zal worden.

De prijzen van de nieuwe Ford Explorer beginnen bij € 41.450 voor de Standard Range RWD. De uitvoering met 602 km rijbereik, de Extended Range RWD, is te bestellen vanaf € 45.950.