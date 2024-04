De nieuwe Suzuki Swift

Suzuki introduceert de geheel nieuwe Swift. In zijn vierde generatie is Suzuki’s iconische compacte hatchback geëvolueerd tot een verfijnde, slimme auto met een strak ontwerp, geavanceerde veiligheidsvoorzieningen en een speels weggedrag dat de dagelijkse mobiliteit opnieuw definieert.

De Swift is al jaren een favoriet van consumenten die een stijlvolle en prettig rijdende compacte hatchback zoeken. Sinds het model vanaf 2004 wereldwijd leverbaar is, heeft de Suzuki Swift talloze onderscheidingen ontvangen. Het geheel nieuwe model bouwt voort op de erfenis van zijn voorgangers. De nieuwe Swift biedt niet alleen een zeer plezierige rijervaring, maar ook comfort, efficiëntie en veiligheid. Suzuki verkoopt de Swift in 169 landen en het model heeft tot en met februari 2024 een cumulatieve verkoop bereikt van meer dan 9 miljoen exemplaren.