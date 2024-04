Constructie Innovation Battery Cell Laboratory bij Lardy Technical Centre in volle gang

De constructie van het nieuwe Innovation Battery Cell Laboratory in het technisch centrum van Renault Group – gelegen in Lardy, Essonne (Frankrijk) – vordert gestaag. In maart 2024 begonnen de werkzaamheden en het laboratorium is in de tweede helft van 2025 volledig operationeel. Vanaf dan speelt het complex een sleutelrol bij de ontwikkeling van de volgende generatie elektrische voertuigen van Renault Group.