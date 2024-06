DS 7 VAUBAN: gepantserde plug-in hybride

Verder is gelet op maximale efficiëntie, waardoor de bepantsering slechts 164 kg extra gewicht toevoegt.



De remweg van de DS 7 VAUBAN is nauwelijks langer dan die van de DS 7 E-TENSE 4x4 300 en de acceleratie van 0 naar 100 km/u is slechts 0,2 seconden meer, namelijk 6,1 in plaats van 5,9 seconden. De wegligging behoudt dezelfde kwaliteiten met de camera-gestuurde DS ACTIVE SCAN SUSPENSION demping. Ook de draaicirkel van 10,45 m, een maatstaf in het premium SUV-segment, blijft behouden. De bestuurder kan volstaan met een rijbewijs categorie B, in tegenstelling tot veel andere gepantserde auto’s waarvoor een vrachtautorijbewijs nodig is en die speciale training vereisen.