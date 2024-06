PEUGEOT introduceert nieuwe 3008 plug-in HYBRID 195 e‑DCS7

PEUGEOT presenteert de 3008 plug-in HYBRID 195 e-DCS7. Deze nieuwe motorvariant is een waardevolle aanvulling in het gamma als alternatief voor wie de volledig elektrische PEUGEOT E-3008 nog een stap te ver is.