nieuwe SANTA FE vanaf € 59.595

De vijfde generatie van de indrukwekkende SUV verschijnt deze zomer in de showroom en is er vanaf € 59.595 (Hybrid Comfort-versie). Voor slechts € 400 meer is hij er ook als nog rijker aangeklede vierwielaangedreven Plug-in Hybrid. Met Hyundai Zakelijke Lease is de nieuwe SANTA FE Plug-in Hybrid er vanaf € 815 per maand excl. BTW (60 mnd./10.000 km/jr.); het private-leasetarief is vanaf € 959 per maand incl. BTW (60 mnd./10.000 km/jr.)