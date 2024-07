Mijlpaal voor Hyundai TUCSON

Bij Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) is het twee miljoenste exemplaar van deze familie-SUV van de band gerold, een heel bijzondere prestatie. Al sinds 2015 wordt de TUCSON in de hypermoderne fabriek in Nošovice gefabriceerd en is hij uitgegroeid tot Hyundai’s populairste model in Europa.