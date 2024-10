Hyundai introduceert bedrijfsauto STARIA in Nederland

Geheel in lijn met Hyundai’s gamma moderne personenauto’s is ook de STARIA zeer eigentijds, bijna futuristisch vormgegeven en nemen de inzittenden plaats in een even comfortabele als praktische en fraaie cabine. De zeer compleet uitgeruste bedrijfsauto met hybride-aandrijflijn is scherp geprijsd (€ 35.660, excl. BTW/BPM), per direct te bestellen en dit jaar leverbaar.