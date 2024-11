Hyundai onthult de INSTER Cross, een elektrische stadsauto met een avontuurlijk karakter.

Het gedurfde uiterlijk combineert een futuristisch, innovatief design met een ruim interieur in een compacte SUV-outfit. Om zijn avontuurlijke karakter te benadrukken krijgt de INSTER Cross brede, rechthoekige voor- en achterbumpers en reliëfzwarte stootlijsten.

17-inch lichtmetalen velgen

De INSTER Cross is uitgerust met 17-inch lichtmetalen velgen. Dorpelpanelen en skidplates aan de voor- en achterzijde bieden extra bescherming bij het rijden over onverharde wegen. Dakdragers zijn standaard op de INSTER Cross. Optioneel is een dakmand voor het vervoer van zowel de dagelijkse boodschappen als spullen voor kampeertrips en buitensportactiviteiten.



De INSTER Cross is beschikbaar in de exclusieve carrosseriekleur Amazonas Green Matte. Daarnaast is er keuze uit nog vijf andere kleuren – Atlas White, Unbleached Ivory, Aero Silver Matte, Abyss Black Pearl en Tomboy Khaki – waarvan sommige verkrijgbaar zijn met een dak in de contrasterende kleur zwart. Binnenin zijn de stoelen uitgerust met een combinatie van grijze stof en lime-gele accenten. De lime-gele accenten zijn ook terug te vinden op het dashboard.

Rijbereik tot 360 km

Net als de INSTER valt de INSTER Cross op door features die je normaal gesproken aantreft in auto’s uit een hoger segment. Opladen van 10 tot 80 procent aan een DC-snellaadstation duurt ongeveer 30 minuten en het rijbereik bedraagt tot wel 360 km (WLTP).



Het interieur van de INSTER Cross is veelzijdig, met een ruime toegang tot de voorste zitrij. Alle stoelen, inclusief de bestuurdersstoel, zijn neerklapbaar voor extra flexibiliteit. De rugleuning op de tweede zitrij kan in de verhouding 50:50 worden neergeklapt en de stoelen achterin zijn behalve verschuifbaar ook kantelbaar.



Daarnaast biedt de INSTER Cross een toonaangevend veiligheidstechnologiepakket, inclusief geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS) zoals Highway Driving Assist 1.5, Smart Cruise Control en Forward Collision-Avoidance Assist 1.5.

Nederland maakt zich op voor de eerste leveringen van de INSTER later dit jaar, de INSTER Cross maakt hiervan vooralsnog geen deel uit.