Autoverzekering dekt vuurwerkschade niet altijd

Het aftellen tot oud en nieuw is begonnen. Het is een feestelijke, maar ook een extra spannende avond voor autobezitters: tijdens oud en nieuw raken er namelijk veel auto’s beschadigd door vuurwerk. Jorg van Rijn, expert in autoverzekeringen bij autoverzekering vergelijker UnitedConsumers adviseert automobilisten: “Overweeg om je auto minimaal WA beperkt casco te verzekeren. Dan wordt brandschade of ruitschade door vuurwerk namelijk vergoed.”

Autoschades tijdens oud en nieuw

Volgens een schatting van brancheorganisatie Verbond van Verzekeraars was de verzekerde schade aan auto’s en woningen na afgelopen jaarwisseling ongeveer 8 miljoen euro, waarvan een deel bestaat uit autoschade. Gemiddeld gaat het om 1,5 tot 2 miljoen euro schade aan auto’s per jaarwisseling.

Trend is dalend

Na de jaarwisseling van 2023/2024 is er een dalende trend zichtbaar wat betreft de vuurwerkschade, zo meldt het Verbond van Verzekeraars. Vuurwerkvrije zones en lokale vuurwerkverboden kunnen hier een rol in spelen. Ook vermoedt het Verbond van Verzekeraars dat het weer van invloed is op hoeveel vuurwerk er wordt afgestoken en hoeveel schade dit veroorzaakt.

Aan de andere kant ziet de politie dat het aantal incidenten met zwaar vuurwerk toeneemt, zo meldt Politie Eenheid Den Haag. Deze incidenten met zwaar, illegaal vuurwerk lijken gemiddeld meer schade en ernstiger letsel te veroorzaken.

Dekking vuurwerkschade autoverzekering

Veel voorkomende soorten schades door vuurwerk zijn brandschade en ruitschade, volgens expert Jorg van Rijn. “Brandschade krijg je vergoed als je auto minimaal WA beperkt casco gedekt is”, legt hij uit. “Behalve als er duidelijk sprake is van opzet, want dan valt dit onder vandalisme. Denk bijvoorbeeld aan een rotje dat in de uitlaat is gestopt. In dat geval vergoedt alleen een all risk verzekering de schade.”

Ook een barst in de ruit wordt meestal vergoed vanuit een WA beperkt casco verzekering, volgens Van Rijn. Bij een kleine beschadiging, bijvoorbeeld een sterretje of krasje in de ruit, biedt alleen een all risk verzekering vergoeding.

Dekking aanpassen

Wie momenteel een WA verzekering heeft, kan dus overwegen om de dekking aan te passen. Van Rijn: “Let er wel op of een hogere dekking bij de waarde van jouw auto past. De autowaarde bepaalt namelijk hoe hoog je vergoeding maximaal is. Het is dus voor auto’s met een lage waarde (minder dan 2000 euro) minder interessant om deze WA beperkt casco of all risk te verzekeren.”