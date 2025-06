Opel Frontera GRAVEL koppelt functionaliteit aan off‑roaduitstraling

Met de Frontera GRAVEL zet Opel een stap verder richting een ruigere en uitdagendere variant. Het design is gericht op de liefhebbers van avontuur en off‑road lifestyle. Opel heeft de conceptauto in samenwerking met autosport- en tuningpartners BlackFish en XS ontwikkeld en gebouwd in Rüsselsheim. De locatie voor de première – het liefhebbersfestival XS CARNIGHT – is dan ook geen toeval.