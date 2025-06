Tot €260 verschil in autoverzekering: woonplaats bepaalt premie

De premie voor een autoverzekering is in het afgelopen halfjaar gemiddeld met 10,7% gestegen. Dat blijkt uit een analyse van Overstappen.nl op basis van duizenden premieberekeningen in heel Nederland. De verschillen tussen gemeenten zijn daarbij opvallend groot. In de duurste gemeenten liggen de premies inmiddels tot 41% per maand hoger dan in de goedkoopste, wat op jaarbasis neerkomt op een verschil van ruim €250.

Verkeer, schade en diefstal maken steden duurder

In grote steden zijn de premies het hoogst, met als uitschieter Den Haag. In juni 2025 betalen automobilisten daar €83,78. In landelijke gemeenten, zoals Weststellingwerf, ligt dat bedrag met €62,04 een stuk lager. Jerry Poel, expert autoverzekeringen bij Overstappen.nl, legt uit hoe dit komt:

“De hoge premies in steden zijn goed te verklaren. In stedelijke gebieden is de verkeersdrukte groter, vinden meer schadegevallen plaats en is het risico op diefstal of vandalisme hoger. Daarnaast liggen de reparatiekosten er vaak hoger dan in landelijke regio’s. Al deze factoren zorgen ervoor dat de premie in de stad structureel hoger uitvalt.”

Structureel verlies op WA-verzekeringen

Dat premies blijven stijgen is niet vreemd. Uit recente cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat het premievolume voor autoverzekeringen in 2024 met 7% is gegroeid, maar dat verzekeraars op WA-verzekeringen nog altijd verlies draaien. Dit komt onder andere door stijgende schadebedragen en hogere kosten voor letselschade. Ondanks de premiestijgingen zijn de marges dus nog onder druk, waardoor verdere verhogingen op termijn waarschijnlijk blijven.

Grote steden blijven duur, maar landelijke gemeenten stijgen sneller

De tien duurste gemeenten bevinden zich allemaal in of rond de Randstad. Naast Den Haag worden ook in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Maastricht hoge premies betaald. De stijging ten opzichte van december 2024 ligt in deze steden tussen de 10% en 13%. Dit is ongeveer €7 tot €9 per maand.

In sommige kleinere gemeenten zijn de stijgingen duidelijk te zien. Zo nam de gemiddelde all risk premie voor 25-jarigen in Aa en Hunze met 25,1%, van €61,94 naar €77,52. In Urk ging dezelfde premie met 17,4% omhoog.

Leeftijd en dekking bepalen impact

Niet alleen de woonplaats, ook de leeftijd van de verzekerde en het type dekking spelen een belangrijke rol bij het berekenen van de premie. De grootste stijgingen zijn gemeten bij all risk verzekeringen (12,4%). WA+ steeg met 11% en WA met 7,7%. Vooral jonge bestuurders zijn de dupe. Bestuurders van 25 jaar zagen hun premie met gemiddeld 13,6% stijgen. In absolute zin betalen 75-plussers met een all risk dekking het meest, met een gemiddelde maandelijkse stijging van €8,02.