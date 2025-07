Nieuwe Ami, Citroën’s vierwielige elektrische stadsvriend, al vanaf € 8.490

Naast de herkenbare Ami is er nu ook een variant voor vervoer van spullen: de Ami Cargo. Speciaal voor liefhebbers van avontuur is er de Ami Buggy, met een nog stoerdere uitstraling.

Citroën heeft de Ami vernieuwd en is vanaf nu te bestellen in drie varianten. De Ami Ami is de vertrouwde tweezitter met een vrolijk en modern ontwerp, dat dankzij de vernieuwingen nog meer karakter heeft gekregen. Hij is standaard uitgerust met onder meer led-verlichting, een panoramisch dak, en een USB-aansluiting. De compacte afmetingen maken de Ami ideaal voor gebruik in de stad en met diverse vrolijke kleurthema’s is de Ami geheel eigen te maken. Hij is uitzonderlijk wendbaar en 100% elektrisch met een actieradius tot 75 kilometer. Opladen kan in 4 uur via een gewoon stopcontact. Dankzij de maximumsnelheid van 45 km/u mag de Ami in Nederland ook met een brommerrijbewijs worden bestuurd.