Van rallyauto naar productieversie: de nieuwe Opel Mokka GSE

De Opel Mokka GSE Rally beleefde enkele weken geleden zijn première tijdens de ELE Rally in Nederland. Nu heeft Opel bevestigd dat de hiervan afgeleide Opel Mokka GSE in productie gaat.

Dit wordt een volledig elektrische high‑performance versie, waarmee alledaags rijden iets buitengewoons wordt. Net als de Mokka GSE Rally profiteert ook de productieversie van de pioniersrol en ervaring die Opel heeft opgebouwd in de elektrische rallysport. Hoe deze nieuwkomer het verlangen naar meer aanwakkert, is ook te zien in deze flitsende video.

"Tijdens de ontwikkeling van de Opel Mokka GSE Rally werd al snel duidelijk dat we dit ongelooflijke gevoel niet alleen wilden reserveren voor professionele rallyrijders. Ook Opel‑klanten moeten kunnen genieten van deze bijzonder krachtige, directe en compromisloze rijervaring. Daarom brengen we de Mokka GSE in serieproductie," aldus Marc Fetzer, Vice President Current Product bij Opel.