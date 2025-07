Fiat 600 viert 70 jarig jubileum met deelname aan 1000 Miglia

De historische Fiat 600 krijgt onderweg gezelschap van de Fiat 600 Hybrid en elektrische modellen, evenals de krachtige Abarth 600e – symbolen van de brug tussen verleden en toekomst. De 43e editie van de 1000 Miglia vindt plaats van 17 tot en met 21 juni 2025, met meer dan 400 klassieke auto’s op een route in de vorm van een acht, geïnspireerd op traditie. FIAT neemt deel aan de 2025‑editie van de 1000 Miglia, om de 70e verjaardag te vieren van de iconische Fiat 600, die werd geboren in 1955.

Samen met de historische 600 en verschillende ‘Support Cars’ – de Fiat 600 Hybrid en de Abarth 600e – bevestigen FIAT en Abarth hun rol als hoeders van een uniek erfgoed, dat herinnering en visie, traditie en innovatie weet te verenigen op de wegen van de mooiste race ter wereld.

Deze editie van de 1000 Miglia is extra bijzonder voor FIAT. De race staat in het teken van de belangrijke rol die de Fiat 600 in Italië heeft gespeeld. Aan de start verschijnt een zeldzame lichtblauwe Fiat 600 uit 1955, eerste serie, die normaal gesproken te zien is in het Centro Storico Fiat in Turijn. Achter het stuur van deze Fiat 600 uit 1955 zit een volledig vrouwelijke equipe: Laura Confalonieri, adjunct-directeur van Ruoteclassiche, en Valentina Menassi, journaliste en medewerkster van Il Giornale. Beiden zijn ervaren autojournalisten en gepassioneerde liefhebbers van autohistorie. Ze belichamen perfect de geest van deze viering.