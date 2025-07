Orderboeken geopend voor de nieuwe Opel Rocks Electric

De CityCar van Opel is verkrijgbaar voor € 8.699,- (incl. btw) voor de Edition-uitvoering. De GS-versie kost € 9.499,-. Met zijn frisse styling, kenmerkende zwarte Opel Vizor met het witte Opel-logo, en de identieke portieren – het rechter portier draait naar voren, het linker naar achter – is de nieuwe Rocks een regelrechte blikvanger.

Focus op de essentie: elektrisch rijden voor iedereen



De Opel Rocks Edition is de instapversie van het stadsvoertuig van Opel. Hij biedt een actieradius tot 75 kilometer en haalt een topsnelheid van 45 km/u. Opladen kan eenvoudig via een regulier huishoudelijk stopcontact. De laadkabel is geïntegreerd in de carrosserie, achter het rechter portier, wat het gebruik eenvoudig maakt. Opels compacte CityCar is slechts 2,41 meter lang en 1,39 meter breed (zonder buitenspiegels). En dankzij zijn draaicirkel van slechts 7,20 meter is de Rocks moeiteloos door nauwe bochten en in krappe parkeerplekjes te sturen.