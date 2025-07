De nieuwe DS N°4

DS Automobiles onthult de nieuwe DS N°4 – de nieuwe norm in het compacte premiumsegment.

Hij is nu te bestellen voor prijzen vanaf fiscaal € 39.990 voor de DS N°4 PLUG‑IN HYBRID. De volledig elektrische DS N°4 E‑TENSE is er voor prijzen vanaf fiscaal € 39.990.

De DS N°4 is ontworpen voor wie houdt van stijl, elegantie, veelzijdigheid en rijplezier. Met een lengte van 4,40 meter, een breedte van 1,87 meter en een hoogte van 1,47 meter biedt de N°4 een perfecte balans tussen prestaties en verfijning. Opvallend is de nieuwe lichtsignatuur, geïnspireerd op de conceptauto DS E‑TENSE PERFORMANCE én de DS N°8. De lichtsegmenten lopen van weerszijden van de voorbumper naar het verlichte DS‑logo in het midden. Dat zorgt letterlijk voor een unieke, hoogwaardige uitstraling en versterkt de avant‑gardistische visuele identiteit.