Nieuwe Opel Astra Plug‑in Hybrid: meer vermogen, groter bereik

De Astra Plug‑in Hybrid en Astra Sports Tourer Plug‑in Hybrid hebben nu een systeemvermogen van 144 kW (196 pk) en een grotere batterij van 17,2 kWh, waarmee lokaal emissievrij elektrisch rijden mogelijk is over een afstand tot 83 kilometer (WLTP)1. Ondanks deze verbeteringen zijn de vanafprijzen ongewijzigd. De vijfdeurs Astra Plug‑in Hybrid is er vanaf € 37.999 en de Astra Sports Tourer Plug‑in Hybrid vanaf € 38.999.