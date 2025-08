SV Bespoke voor Range Rover Sport: ultieme personalisatie

De Range Rover Sport biedt nu meer mogelijkheden voor persoonlijke interpretatie dan ooit tevoren dankzij de introductie van SV Bespoke. Dit is de eerste keer dat de luxueuze high-performance SUV beschikbaar is via Range Rover’s exclusieve in-house commissioning-programma.

De introductie van deze service volgt op de lancering van SV Bespoke voor de Range Rover in 2023, en speelt in op de wereldwijd toenemende vraag naar luxueuze personalisatie. Klanten van de Range Rover Sport SV en Autobiography krijgen daarmee toegang tot een vrijwel onbeperkte keuze aan kleuren, materialen en afwerkingen – voor een auto die hun persoonlijkheid weerspiegelt als nooit tevoren.

De allereerste Range Rover Sport die via de SV Bespoke-service is samengesteld, draagt de naam ‘Nocturne’ en is geïnspireerd door de hemel boven de Middellandse Zee. De unieke Indigo Gloss-lak is gebaseerd op het diepe, inktblauwe kleurenspel van de lucht die vlak voor zonsondergang weerspiegeld wordt in het water.

De lak is met de hand gepolijst door de experts van SV Bespoke voor een hoogglanzende, spiegelachtige afwerking. Zowel aan de buitenkant als in het interieur zijn details in Forged Carbon Fibre verwerkt, als knipoog naar het sportieve karakter van de auto. Het interieur is afgewerkt met exclusieve stoelbekleding in leder in de kleuren Lunar en Ebony, met hoofdsteunen in Ebony 3D Knit die het luxueuze en dynamische thema voortzetten. De Range Rover Sport SV Bespoke Nocturne is tot en met 26 juli te bewonderen in het Range Rover House Mykonos, voordat hij via een besloten verkoop wordt aangeboden.

Om klanten te helpen bij het samenstellen van hun perfecte combinatie van kleuren, materialen en afwerkingen, opent Range Rover wereldwijd een reeks Commissioning Suites. Hoewel het ook altijd mogelijk is om een auto virtueel te personaliseren, bieden deze zorgvuldig ingerichte suites een luxueuze omgeving waarin klanten samen met SV Bespoke-experts hun Range Rover Sport tot in detail kunnen vormgeven. Er zijn inmiddels twee suites in Londen, één in Antwerpen en er staan uitbreidingen gepland in het Midden-Oosten, Noord-Amerika en China.

Range Rover SV Bespoke Studio in Antwerpen



Op 4 april opende Range Rover de allereerste SV Bespoke Commissioning Studio buiten het Verenigd Koninkrijk, gevestigd in het prestigieuze Metro‑gebouw in Berchem, Antwerpen. De studio is eigendom van en wordt beheerd door het merk zelf. Klanten kunnen in het moderne Metro-gebouw genieten van een intieme en luxueuze designomgeving, ontworpen door de beroemde Studio Piet Boon. In deze prachtig ingerichte modern luxury-ambiance reflecteren zorgvuldig gekozen kleuren en materialen de modernistische designvisie van Range Rover.

Martin Limpert, Global Managing Director, Range Rover, zegt: “Sinds de introductie van SV Bespoke voor de Range Rover zien wij een sterke toename in de vraag naar onze personalisatieservice; klanten zoeken steeds vaker naar verfijnde details en échte exclusiviteit. In het afgelopen jaar hebben wij enkele indrukwekkende one-of-one auto’s gecreëerd die het beste laten zien van Range Rover’s vakmanschap – zoals de Range Rover SV Candeo. Nu is het juiste moment om deze service ook beschikbaar te maken voor klanten van de Range Rover Sport, na de introductie van onze vernieuwde Range Rover Sport SV-lijn.

Onze mogelijkheid om veeleisende klanten precies te bieden wat ze zoeken – van nieuwe kleuren en afwerkingen tot echt persoonlijke accenten, zowel vanbinnen als vanbuiten – tilt personalisatie naar een nieuw niveau, met een ongeëvenaarde aandacht voor detail. Dankzij onze ultramoderne lakfaciliteiten en technische centrum kunnen wij bovendien de hoogste kwaliteit en afwerking garanderen. Wij hebben een unieke kans om nauwe relaties op te bouwen met onze klanten – fysiek via Range Rover Houses en ons wereldwijd groeiende netwerk van Commissioning Suites, of virtueel, op een moment dat hen uitkomt. Wij begeleiden hen stap voor stap bij het samenstellen en realiseren van hun droomauto.”

SV Bespoke in detail



Met het SV Curated Bespoke Palette kunnen klanten kiezen uit tot wel 230 exterieurkleuren, met de mogelijkheid voor een afwerking in Gloss, Matte of Satin. Wie nóg verder wil gaan, kan via de SV Bespoke Match to Sample-service praktisch elke gewenste kleur laten samenstellen.

Elke Range Rover Sport die wordt geleverd met een Gloss Bespoke-lak krijgt standaard een nieuwe ‘glasachtige’ hoogglans afwerking. Deze wordt gecreëerd met een dikkere blanke laklaag en een speciaal polijstproces voor een verfijnde en diepe glans, uitgevoerd door experts in Range Rover’s technische centrum.

Klanten kunnen ook kiezen voor een Exposed Carbon Fibre motorkap met een ruime keuze aan lakafwerkingen, aangevuld met een dak en buitenspiegelkappen in contrastkleur in Bespoke lakkleuren, voordat ze zich verdiepen in de verfijnde afwerkingen.

Er zijn acht nieuwe combinaties beschikbaar voor de tweedelige letters van het ’RANGE ROVER’ woordmerk, vervaardigd uit edelmetalen en afgewerkt in exclusieve en opvallende tinten – wat neerkomt op in totaal 22 mogelijke configuraties, afhankelijk van het type insert en omlijsting. Het binnenste deel van het woordmerk kan bovendien worden afgestemd op de gekozen Bespoke carrosserie- of dakkleur, voor volledig unieke en nog niet eerder vertoonde combinaties.

Voor de kenmerkende 23‑inch velgen van de Range Rover Sport SV is een nieuwe afwerking beschikbaar, terwijl de remklauwen nu ook leverbaar zijn in Xenon Blue en Silver.

In het interieur kunnen klanten hun persoonlijkheid laten spreken met een nieuwe dimensie aan maatwerk en personalisatie, waaronder unieke kleurverdelingen en de mogelijkheid om kleuren en materialen naar wens te combineren. Er is keuze uit vijftien verschillende kleuren en materialen, wat resulteert in meer dan 1.500 mogelijke interieurcombinaties.

Nieuwe exclusieve kleuren zijn onder meer Navy, Brogue, Pimento, Ecru, Lunar en Raven Blue – allemaal beschikbaar met contrasterende stiknaden. Alleen voor deze stiknaden zijn al meer dan 100 combinaties mogelijk. Daarnaast is gepersonaliseerd borduurwerk mogelijk, evenals custom houtfineer voor portieren en middenconsole, en persoonlijke dorpellijsten – voor creaties die echt uniek zijn.

Nocturne – het eerste Bespoke-exemplaar



Het eerste Bespoke-exemplaar van de Range Rover Sport SV maakt zijn publieksdebuut in het Range Rover House Mykonos. De auto is treffend geïnspireerd door de inktzwarte nachtelijke hemel boven de Middellandse Zee en afgewerkt in Bespoke Indigo Gloss, met dak en buitenspiegelkappen in de contrastkleur Narvik Black.

Als verwijzing naar zijn prestatiegerichte karakter is Nocturne voorzien van een Exposed Carbon Fibre motorkap, een Satin Twill Carbon Fibre exterieurpack en ’RANGE ROVER’ woordmerk in Black Chrome Metal met een insert in Indigo Gloss. De exclusieve gesmede 23‑inch ‘Style 1084’ velgen zijn afgewerkt in Champagne Gold Satin, met donkere remklauwen in Black Carbon.

Het interieur is uitgevoerd in een SV Bespoke duo-tone kleurencombinatie in Ebony en Lunar Windsor leder, met contrasterende stiknaden in Light Cloud. Het geheel wordt gecompleteerd door details in Satin Forged Carbon Fibre en bedieningselementen in Black Ceramic – een kenmerk van SV.