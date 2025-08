RUIMSTE EN MEEST COMFORTABELE CITROËN C5 AIRCROSS AL VANAF € 37.990 EN TOT 8 JAAR GARANTIE

Met de marktintroductie van de nieuwe C5 Aircross heeft Citroën binnen twee jaar zijn volledige modellenaanbod vernieuwd. De ruime en comfortabele C5 Aircross is nu te bestellen vanaf € 37.990 als HYBRID 145 Automaat in de YOU-uitvoering.

De volledig elektrische Citroën ë‑C5 Aircross is er al vanaf € 39.490 (YOU-uitvoering) en de Plug‑in HYBRID Automaat al vanaf € 42.490 (PLUS-uitvoering). Allemaal standaard met uitgebreide garantie tot 8 jaar of 160.000 km.

De nieuwe, rijk uitgeruste Citroën C5 Aircross is gegroeid in lengte (4.652 mm, +160 mm) en wielbasis (2.784 mm, +60 mm), wat de beenruimte achterin aanzienlijk vergroot. Dankzij het slimme STLA Medium-platform van Stellantis biedt de comfortabele SUV een van de grootste bagageruimtes in zijn klasse: 565 tot 1.668 liter. Het bekende Citroën Advanced Comfort®-programma is verder verfijnd. De vering met Progressive Hydraulic Cushions® zorgt voor een uitzonderlijk rijcomfort, waarbij oneffenheden soepel worden weggefilterd voor een ‘vliegend tapijt’-gevoel. De nieuwe Advanced Comfort-stoelen en het doordachte interieurdesign versterken dit gevoel van rust en luxe.