CITROËN ë-C3 AIRCROSS EXTENDED RANGE HEEFT ACTIERADIUS VAN 400 KM

De vijfpersoons ë‑C3 Aircross is de eerste volledig elektrische SUV van Citroën in het B‑SUV-segment. Hij is voorzien van een 83 kW (113 pk) sterke elektromotor en een 44 kWh batterijpakket.

Daarmee heeft de auto nu een actieradius tot 306 kilometer (WLTP). Opladen kan in slechts 26 minuten (20‑80% aan een 100 kW snellader).

Voor de echte kilometervreter, introduceert Citroën nu een versie met een grotere (54 kWh‑)batterij: de ë‑C3 Aircross Extended Range. Met een actieradius tot 400 kilometer (WLTP) biedt deze even sterke versie nog meer vrijheid en flexibiliteit – ideaal voor langere ritten, meer zakelijke kilometers en extra gemoedsrust. Zonder dat de elektrische SUV voor iedereen inlevert op ruimte of stijl.

Er is al een volledig elektrische Citroën ë‑C3 Aircross vanaf € 27.800. De Extended Range-versie is in drie uitvoeringen te bestellen: YOU, PLUS en MAX, voor rijklaarprijzen vanaf:

YOU € 29.800

PLUS € 31.900

MAX € 34.000