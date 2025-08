Nieuwe Suzuki e VITARA leverbaar vanaf 31.995 euro

Suzuki maakt de prijs bekend van de nieuwe e VITARA. Deze volledig elektrische SUV is er vanaf 31.995 euro en is nu te bestellen bij de Suzuki-dealer.

De Suzuki e VITARA combineert een royaal elektrisch rijbereik met optionele vierwielaandrijving, een rijke uitrusting en 10 jaar garantie.

Met zijn compacte formaat, stoere uitstraling en veelzijdige karakter blijft de nieuwe Suzuki e VITARA trouw aan de kenmerkende designtaal van Suzuki. Nieuw is de volledig elektrische aandrijflijn en het nieuw ontworpen HEARTECT-e platform. De volledig elektrische e VITARA biedt een rijbereik tot 426 kilometer (WLTP). De auto is uitgerust met een lithium-ijzerfosfaat batterij die bekend staat om zijn lange levensduur, veiligheid en stabiliteit. Bovendien wordt er in de productie van de batterij geen kobalt gebruikt, waardoor de batterij milieuvriendelijker wordt geproduceerd.