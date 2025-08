Meer elektrische auto's verkocht

Zowel bij de personenauto's als bij de bedrijfswagens is over de eerste helft van 2025 het EV-aandeel met 1.4 procentpunt gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2024. De groei is mede te danken aan succesvolle elektrische modellen van Citroën (ë-C3), Opel (Corsa Electric) en Alfa Romeo (Junior Elettrica), maar ook aanhoudend sterke prestaties van succesvolle modellen als de Peugeot E-208. Hiermee is het marktaandeel in de verkoop van volledig elektrische modellen hoger dan het marktaandeel van de groep in de totale verkoop van personenauto’s en lichte bedrijfswagens.

Het zijn prima resultaten in een uitdagende markt. De markt van EV’s staat immers sinds 1 januari onder druk door onder meer de invoering van motorrijtuigenbelasting. De bijtelling op elektrische auto’s van de zaak is verhoogd en aanschafsubsidies, zoals de SEPP voor personenauto’s en de SEBA voor bedrijfswagens, zijn beëindigd. De stijging van 1.4 procentpunt marktaandeel in beide voertuigsegmenten is een signaal dat de EV-modellen van Stellantis Nederland een sterke positie innemen in zowel de markt van personenauto’s als die van bedrijfswagens.