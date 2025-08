Defender OCTA Black: stoere en luxe 4×4 rockster

De talrijke details in Black van deze high-performance 4×4 geven het stoerste, meest capabele en meest luxueuze model van de Defender familie een nog krachtigere uitstraling en nog meer luxe.

Maar liefst 30 exterieurdelen zijn uitgevoerd in zwart. De carrosserie van de Defender OCTA Black is uitgevoerd in Narvik Black: het diepste zwart uit het Defender kleurenpalet. Narvik Black is intens donker met een glanzende afwerking. Kopers kunnen de buitenkant van hun OCTA Black verder personaliseren met een optionele Matte Protective Film.