Leapmotor B10 zet koers naar Europa

De Leapmotor B10 is klaar voor de Europese marktintroductie. De eerste exemplaren zijn nu per schip onderweg. Op 8 september beleeft dit model zijn première tijdens de IAA MOBILITY 2025 in München.

De slimme C‑segment SUV met een rijbereik tot 434 km is gebouwd op het LEAP 3.5-technologieplatform. Aansluitend op zijn Europese debuut starten de leveringen op de Europese markt.

Wereldwijde uitrol: versnelling van internationale expansie



De introductie en de verkoopstart van de Leapmotor B10 vormen een krachtig bewijs van de technologische kracht en wereldwijde strategie van Leapmotor. De B10 bundelt de beste resources en weerspiegelt Leapmotors voortdurende streven naar topkwaliteit. Met de B10 wil Leapmotor de normen voor slimme en krachtige elektrische SUV’s wereldwijd opnieuw definiëren.