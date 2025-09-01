Wereldwijde levering e VITARA van start

De officiële startceremonie vond plaats op 26 augustus in het bijzijn van de Indiase premier Narendra Modi. In een andere joint-venture fabriek van Suzuki in India, genaamd TDSG*, is tevens de productie van accu’s voor hybride modellen van start gegaan.

Bij het officiële startevenement was behalve de Indiase premier onder anderen ook Toshihiro Suzuki, president van Suzuki Motor Corporation, aanwezig, evenals vertegenwoordigers van de Indiase overheid en medewerkers van Suzuki. Toshihiro Suzuki was vereerd dat de premier van India aanwezig was bij deze twee mijlpalen voor Suzuki: “De e VITARA, onze eerste batterij-elektrische auto, wordt geproduceerd in deze fabriek in Gujarat en geleverd aan meer dan honderd landen en regio’s. De lithium-ionbatterijen voor onze hybride modellen worden gemaakt bij TDSG* en dat draagt bij aan het ‘Make in India’-initiatief. Suzuki is al meer dan veertig jaar onderdeel van de ontwikkeling van mobiliteit in India. We blijven ons inzetten voor duurzame, groene mobiliteit en dragen graag bij aan de verdere groei van India.”