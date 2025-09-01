Opel presenteert Corsa GSE Vision

Tijdens de IAA Mobility, die plaatsvindt van 8 tot en met 14 september 2025 in het Messe‑complex München, presenteert Opel meerdere opvallende elektrische primeurs.

In hal B3, stand B20, vindt op 8 september a.s. om 11:40 uur de wereldpremière plaats van zowel de Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo als de nieuwe Opel Mokka GSE. Ook beleeft de Grandland Electric AWD – Opels eerste volledig elektrische model met vierwielaandrijving – daar zijn publieksdebuut.

Twee werelden komen samen: Corsa GSE Vision Gran Turismo



Met de onthulling van de Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo onderstreept Opel zijn visie op toekomstige volledig elektrische GSE-modellen en de focus op het compacte segment. Deze conceptauto maakt ook deel uit van het computerspel Gran Turismo 7, waarin hij vanaf dit najaar door iedereen bestuurd kan worden. Met zijn krachtige design en systeemvermogen van 588 kW (800 pk), 800 Nm koppel, acceleratie van 0 naar 100 km/u in 2,0 seconden en topsnelheid van 320 km/u staat deze conceptauto symbool voor de performance-aanpak van Opels sportieve submerk GSE.