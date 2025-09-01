Opel Astra Sports Tourer Hybrid komt ver op een volle tank

De Opel Astra Sports Tourer is een echte alleskunner – zowel voor werk als voor gezin en vrije tijd. De stationwagen heeft een sportief, elegante design, geavanceerde technologieën en vooral veel flexibele ruimte.

Hij blijkt echter in de praktijk ook uiterst efficiënt en daardoor zuinig. Een testteam van Opel haalde op één tank brandstof een resultaat dat bijna niemand voor mogelijk had gehouden. Met een Astra Sports Tourer 1.2 Turbo Hybrid lukte het om meer dan 1.200 kilometer af te leggen in dagelijks verkeer zonder te tanken. Het is met recht een afstandskampioen net zoals de Opel Grandland Plug-in Hybrid. Met deze SUV is eerder dit jaar 1.115 kilometer afgelegd: volledig opgeladen en volgetankt.

1.200 kilometer onder realistische omstandigheden



De Opel Astra Sports Tourer 1.2 Turbo Hybrid heeft een systeemvermogen van 107 kW (145 pk) en een brandstoftank van 52 liter. De testrijders van Opel reden met de auto een route van circa 106 kilometer van Rüsselsheim via Darmstadt naar Worms en terug naar het Opel-hoofdkantoor op de linkeroever van de Rijn. Deze route is in twee dagen in totaal 11 keer afgelegd zonder tussentijds te tanken, over zowel de snelweg als over provinciale wegen en door kleine dorpen.

De testers bereikten een topsnelheid van 138 km/u, reden met lage snelheden door bebouwde kommen en moesten aansluiten in de ochtend- en avondspits en bij wegwerkzaamheden, vaak in brandstofintensief stop-and-go verkeer. De test vond dus plaats onder alledaagse omstandigheden, zoals elke bestuurder die ervaart en zoals die ook als basis dienen voor de WLTP-cyclus. De buitentemperatuur tijdens de test bedroeg gemiddeld een aangename 23 graden Celsius.