Slechts tien exemplaren van de Classic Defender V8

De nieuwste gelimiteerde Works Bespoke-uitvoering van Land Rover Classic is geïnspireerd door de persoonlijke Land Rover Series I van Sir Winston Churchill, die hij in 1954 cadeau kreeg.

Er zullen slechts tien exemplaren van de Classic Defender V8 Churchill Edition worden gebouwd.

De Churchill Edition is geïnitieerd door de door Land Rover Classic gecertificeerde retailer Emil Frey. Deze is ook eigenaar van de originele Churchill Series I met kenteken ‘UKE 80’. De Limited Edition wordt exclusief te koop aangeboden via Emil Frey en er is uitgebreide mogelijkheid tot personalisatie beschikbaar via het Land Rover Classic Works Bespoke-programma voor de Classic Defender V8.