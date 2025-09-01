Nieuwe Nissan MICRA

De nieuwe, volledig elektrische Nissan MICRA is nu te bestellen vanaf € 29.590. Nederland heeft de primeur als eerste land waar het model op de markt komt.

De MICRA is beschikbaar in drie versies: Engage, Advance en Evolve. Die combineren een rijke uitrusting met een scherpe prijs en een onderscheidend design. Bovendien valt de actieradius hoger uit dan eerder geschat. De Nissan MICRA wordt geleverd met 5 jaar/100.000 km fabrieksgarantie.

Engage



De Engage is voorzien van een 90 kW sterke elektromotor en een 40 kWh-batterij. Daarmee laat de MICRA een WLTP-actieradius tot 319 km noteren, ofwel 7 km meer dan eerder geschat. De standaarduitrusting omvat onder meer 18” velgen, automatische airconditioning, een 10,1” infotainmentscherm, 7” digitaal instrumentarium, Apple CarPlay en Android Auto, 11 kW AC-boordlader, 80 kW DC‑snellaadfunctie en een warmtepomp voor de batterij. De Engage is ook uitgerust met parkeersensoren achter, een achteruitrijcamera, Electric Parking Brake en geavanceerde rijhulpsystemen zoals Lane Departure Warning en Emergency Lane Keep Assist.

