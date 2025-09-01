Hyundai introduceert exclusieve SANTA FE Comfort Plus Limited

Hyundai introduceert een exclusieve uitvoering van de SANTA FE Plug-in Hybrid. Dit speciale topmodel – de SANTA FE Comfort Plus Limited (MY25) – komt in een zeer gelimiteerde oplage en combineert een rijke en luxueuze uitrusting met een aantrekkelijk prijsvoordeel van € 2.000 ten opzichte van de Comfort Smart-uitvoering van de SANTA FE.