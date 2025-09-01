maandag, 1. september 2025 - 10:14 Update: 01-09-2025 10:19
Hyundai introduceert exclusieve SANTA FE Comfort Plus Limited
Foto: Hyunday
Amsterdam
Hyundai introduceert exclusieve SANTA FE Comfort Plus Limited.
Hyundai introduceert een exclusieve uitvoering van de SANTA FE Plug-in Hybrid. Dit speciale topmodel – de SANTA FE Comfort Plus Limited (MY25) – komt in een zeer gelimiteerde oplage en combineert een rijke en luxueuze uitrusting met een aantrekkelijk prijsvoordeel van € 2.000 ten opzichte van de Comfort Smart-uitvoering van de SANTA FE.