Lexus Sport Concept debuteert tijdens 2025-editie van The Quail

Lexus Sport Concept voor het eerst getoond in Carmel, Californië



Lexus heeft de Lexus Sport Concept onthuld in Carmel, Californië. De onthulling vond plaats op The Quail, A Motorsports Gathering, bij The Quail Lodge and Golf Club, een van de hoogtepunten van de Monterey Car Week.

Deze vooruitstrevende, toekomstgerichte en toch authentieke sportwagen geeft de richting aan voor het toekomstige design van Lexus. Deze inspirerende conceptcar heeft een brede, lage tweedeurs carrosserie die dynamische en emotionele elementen combineert tot een visie voor een sportwagen van de volgende generatie.

