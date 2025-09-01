Opel Grandland Electric AWD

Zomer, zon en ontspanning – ook met de complete sportuitrusting aan boord.

De nieuwe Opel Grandland Electric AWD is de eerste batterij‑elektrische Opel met vierwielaandrijving die lokaal emissievrij rijplezier combineert met de mogelijkheid om gezin, bagage en sportuitrusting moeiteloos mee te nemen. De topversie levert tot 509 Nm koppel en kan tot 1.350 kg trekken.

Trekcapaciteit: tot 1.350 kg voor boot, jetski of caravan

De Opel Grandland Electric AWD biedt in alle uitvoeringen maximaal comfort voor vijf personen. De Intelli-Seats voor bestuurder en voorpassagier (gecertificeerd door Aktion Gesunder Rücken e.V.), infotainment met tot 16-inch kleurentouchscreen en de transparante Pixel Box in de middenconsole voor draadloos opladen van smartphones zijn slechts enkele voorbeelden. De bagageruimte bedraagt minimaal 485 liter en groeit tot 1.580 liter met volledig neergeklapte achterbank (deelbaar in de verhouding 40:20:40). Voor fietsen en andere uitrusting zijn diverse accessoires beschikbaar.